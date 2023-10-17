Американские пользователи получили доступ к игровому онлайн-сервису Netflix

После первоначального запуска в Канаде и Великобритании, компания решила расширить свои горизонты. Этот шаг является продолжением усилий Netflix в области мобильных игр, начавшихся в 2021 году.

Теперь, благодаря облачному геймингу, пользователи могут играть в игры прямо внутри сервиса на своих телевизорах и других устройствах, используя мобильный телефон в качестве контроллера.

Платформа предоставляет игры, связанные с популярными шоу Netflix, такими как «Squid Game», «Wednesday» и «Black Mirror».

Кроме того, компания разрабатывает игры на основе других известных сериалов и шоу. Особенностью сервиса является то, что все игры доступны бесплатно с подпиской на Netflix.

Стоит отметить, что данный шаг ставит Netflix в ряд с другими облачными игровыми сервисами, такими как Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.