Игры
07:19, 17 октября 2023
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Американские пользователи получили доступ к игровому онлайн-сервису Netflix

Ждём выхода на прочих рынках

Netflix начинает тестирование своего облачного игрового сервиса в США.

После первоначального запуска в Канаде и Великобритании, компания решила расширить свои горизонты. Этот шаг является продолжением усилий Netflix в области мобильных игр, начавшихся в 2021 году.

Теперь, благодаря облачному геймингу, пользователи могут играть в игры прямо внутри сервиса на своих телевизорах и других устройствах, используя мобильный телефон в качестве контроллера.

Платформа предоставляет игры, связанные с популярными шоу Netflix, такими как «Squid Game», «Wednesday» и «Black Mirror».

Кроме того, компания разрабатывает игры на основе других известных сериалов и шоу. Особенностью сервиса является то, что все игры доступны бесплатно с подпиской на Netflix.

Стоит отметить, что данный шаг ставит Netflix в ряд с другими облачными игровыми сервисами, такими как Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Источник:TechCrunch
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