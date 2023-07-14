Американский издатель видеоигр Bethesda опубликовала фото космического корабля, придуманного фанатом Starfield

16:52, 14 июля 2023
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Американский издатель видеоигр Bethesda опубликовала фото космического корабля, придуманного фанатом StarfieldЧтобы поддержать игрока
Фанат космической стратегии Starfield студии Bethesda под ником Its_all_pixels разработал цифровой 3D-макет космического корабля, который он сконструирует в игре после запуска.
Источник: Its_all_pixels|Reddit
Геймерам можно будет конструировать и эксплуатировать собственные корабли и «вписывать» звездолёты в сценарий игры. Но Its_all_pixels решил действовать раньше и создал макет своего будущего звездолёта в редакторе 3D-моделлинга Blender.
Команда Bethesda заметила эту работу и опубликовала на странице Starfield в Twitter, чтобы поддержать энтузиаста. Но геймер не намерен останавливаться на достигнутом: он хочет создать уменьшенную физическую версию корабля, используя горячую формовую штамповку и нейлоновую 3D-печать.