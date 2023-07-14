Игры
16:52, 14 июля 2023
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Американский издатель видеоигр Bethesda опубликовала фото космического корабля, придуманного фанатом Starfield

Чтобы поддержать игрока

Фанат космической стратегии Starfield студии Bethesda под ником Its_all_pixels разработал цифровой 3D-макет космического корабля, который он сконструирует в игре после запуска.

Американский издатель видеоигр Bethesda опубликовала фото космического корабля, придуманного фанатом Starfield

Источник: Its_all_pixels|Reddit

Геймерам можно будет конструировать и эксплуатировать собственные корабли и «вписывать» звездолёты в сценарий игры. Но Its_all_pixels решил действовать раньше и создал макет своего будущего звездолёта в редакторе 3D-моделлинга Blender.

Команда Bethesda заметила эту работу и опубликовала на странице Starfield в Twitter, чтобы поддержать энтузиаста. Но геймер не намерен останавливаться на достигнутом: он хочет создать уменьшенную физическую версию корабля, используя горячую формовую штамповку и нейлоновую 3D-печать.

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