Американский любитель Counter-Strike потратил более 30 млн рублей на виртуальный скин для АК-47

Он потратил на уникальную раскраску оружия 400 000 долларов США, что в переводе на российскую валюту составляет около 32,6 млн рублей. Скин, называемый «Поверхностная закалка», содержит четыре голографические наклейки команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014.

Это и является причиной столь высокой стоимости.

Кроме того, пользователь приобрёл скин для ножа стоимостью 100 000 долларов США (8,1 млн рублей), что привело к общей сумме сделки более 500 000 долларов (40 млн рублей).

Отметим, что CS:GO приносит значительные доходы не только игрокам, но и компании Valve. В прошлом месяце, к примеру, компания заработала более 98 млн долларов на продаже кейсов в игре.