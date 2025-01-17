Аналитик: возможная цена GTA VI в $100 — шаг к восстановлению игровой индустрии

Болл считает, что это может стать поворотным моментом для отрасли, сломав «ключевой ценовой барьер» и позволив другим разработчикам также поднять цены. Сейчас средняя цена новых AAA-релизов, подобных GTA VI, составляет $70. Take-Two уже одной из первых подняла цены на свои игры с $60 до $70 ещё в 2020 году.

По мнению аналитика, ожидается, что введение более высокой цены для GTA VI может способствовать переходу к более дорогим играм в отрасли, что станет шагом к выходу игровой индустрии из стагнации. Помимо повышения цен, издатели также применяют другие стратегии для увеличения доходов, такие как выпуск «дорогостоящих специальных изданий, внедрение микротранзакций и боевых пропусков».