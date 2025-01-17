Аналитик: возможная цена GTA VI в $100 — шаг к восстановлению игровой индустрии

Опубликовано 17 января 2025, 18:451 мин.
Аналитик: возможная цена GTA VI в $100 — шаг к восстановлению игровой индустрииДругие компании могут последовать примеру Take-Two
Знаменитый аналитик Мэтью Болл в отчёте о состоянии индустрии видеоигр в 2025 году заявил, что игра GTA VI, выход которой ожидается в этом году, может стоить $100.
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Болл считает, что это может стать поворотным моментом для отрасли, сломав «ключевой ценовой барьер» и позволив другим разработчикам также поднять цены. Сейчас средняя цена новых AAA-релизов, подобных GTA VI, составляет $70. Take-Two уже одной из первых подняла цены на свои игры с $60 до $70 ещё в 2020 году.
По мнению аналитика, ожидается, что введение более высокой цены для GTA VI может способствовать переходу к более дорогим играм в отрасли, что станет шагом к выходу игровой индустрии из стагнации. Помимо повышения цен, издатели также применяют другие стратегии для увеличения доходов, такие как выпуск «дорогостоящих специальных изданий, внедрение микротранзакций и боевых пропусков».