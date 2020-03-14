Аналитики рассказали, как коронавирус может повлиять на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Они отметили, что ключевой причиной, по которой компании могут принять отчаянное решение о переносе запуска консолей является существенный сбой в цепи поставок и производства, что, в свою очередь, обусловлено вспышкой эпидемии коронавируса. Представители компании также не исключили вероятность того, что продажи консолей нового поколения не будут начаты в текущем году. Кроме того, они предсказали и потенциальный дефицит приставок в начале продаж, а также повышение стоимости.

”В настоящее время экономика находится в беспрецедентном состоянии неопределенности. Даже если ситуация прояснится через несколько недель, способность производства и выпуска новой игровой системы высокого класса уже серьезно пострадала”, - рассказали аналитики.