Аналитики заметили рост популярности компьютерных видеоигр

Как пишет портал Gizchina, на рынке игровых компьютеров много разных предложений. Продавцы часто устраивают распродажи и акции, поэтому можно купить хороший игровой ПК по более низкой цене.

Во многие игры, которые раньше были доступны только на приставках, теперь можно играть на компьютере. Это удобно, потому что можно играть на любом устройстве, в том числе на ноутбуках.

Есть сервисы, которые позволяют играть в мощные игры даже на слабых компьютерах. Они используют технологию облачных вычислений, чтобы все вычисления происходили не на пользовательском компьютере, а на удалённых серверах. Это делает игры доступными для большего числа людей. И это делает возможным создавать множество игровых мест на одном компьютере.

Однако это ещё не говорит о завоевании рынка игровыми портами для ПК. Обозреватели отмечают, что хотя компьютеры становятся всё лучше, множество геймеров всё равно предпочитает играть на консолях. Но тенденцию аналитики видят в сдвиге в сторону ПК.