Аналог NVIDIA DLSS от AMD появится на PlayStation 5 и Xbox Series в ближайшее время

Это значит, что консольные игроки смогут наслаждаться более плавной графикой и улучшенной производительностью без апгрейда железа.

Технология FSR 3, похожая на NVIDIA DLSS, использует искусственный интеллект для увеличения разрешения игр. Это круто, потому что консоли смогут выжимать больше графической мощи из существующего оборудования.

Но это еще не все! Разработчики обещают, что обновленная версия FSR 3 устранит такие проблемы, как лаги в предыдущей итерации технологии.

Кроме того, команда Immortals of Aveum поработала над реализацией HDR (расширенный динамический диапазон) для своей игры как на консолях, так и на ПК. HDR обеспечивает более широкий диапазон цветов и яркости, делая визуальный ряд еще более сочным и реалистичным.