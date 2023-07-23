Аналог Steam от создателей Assassin's Creed начал удалять аккаунты пользователей за «неактивность»

Один из пользователей Twitter опубликовал скриншот письма от Ubisoft, в котором говорится, что его аккаунт был заморожен из-за продолжительной неактивности. Если пользователь не отреагирует на письмо и не перейдёт по указанной ссылке, его аккаунт будет удалён.

Эту информацию также подтвердил официальный аккаунт службы поддержки Ubisoft, уточнив, что удаление аккаунта можно отменить, перейдя по ссылке в письме.

Издание PC Gamer изучило пользовательское соглашение Ubisoft в США и не нашло пункта, который бы позволял компании проворачивать подобное.

Однако такой пункт присутствует на официальном сайте Ubisoft, относящийся к неактивным аккаунтам Uplay.