Anbernic RG DS потянула игры с Nintendo 3DS и стоит меньше $100

Несмотря на бюджетный ценник, консоль уже показала впечатляющие результаты в тестах, включая запуск некоторых игр с Nintendo 3DS.

В опубликованном на выходных видео RG DS успешно справилась с Rune Factory 4 и Shovel Knight. Игра шла плавно, за исключением небольших артефактов звука.

Это значит, что устройство способно на базовую эмуляцию 3DS, хотя более требовательные тайтлы вроде Pokémon X/Y ему вряд ли под силу.

Консоль поддерживает управление стилусом, что позволяет играть в классические DS-игры вроде Trauma Center: Under the Knife. Однако стилус не хранится в корпусе, а отклик немного выше, чем на оригинальном железе.

Точных характеристик и даты релиза Anbernic пока не раскрыла, но, судя по предыдущим запускам компании, ждать анонса долго не придётся. RG DS обещает стать самым доступным устройством в «гонке» двухэкранных ретро-консолей 2025 года.