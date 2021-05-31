Android получит больше функций при подключении к контроллеру PlayStation 5

Так, например, уже сейчас известно, что появится поддержка светодиодов, датчиков движения, тачпада и вибрации. Особенно интересно то, что новый драйвер добавит Android возможность раздельного управления правым и левым приводом звуковой катушки, пишет XDA-Developers.

Стоит отметить, что Sony вряд ли даст возможность реализовать продвинутую вибрацию за пределами PlayStation 5 — как ни крути, это одна из ключевых особенностей новой консоли. Также стоит понимать, что разработчики сами должны будут добавить поддержку новых функций в свои Android-игры.