Android получит отдельный магазин игр по аналогии со Steam

По всей видимости, игровой издатель намерен попробовать свои силы и в области мобильного гейминга, для чего и планируется запуск на Android собственной платформы для распространения игр. Правда стоит отметить, что так как Epic Games не намерена зависеть от Google и ее магазина приложений, лаунчер компании придется скачать на их официальном сайте, а не на площадке поискового гиганта.