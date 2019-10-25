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Android получит отдельный магазин игр по аналогии со Steam
И также как и на ПК, этим займется Epic Games
Стало известно о том, что Epic Games решила переименовать установщик своей игры Fortnite на Android. Теперь приложение называется просто — "Приложение Epic Games" и этот шаг, скорее всего, является лишь первым на пути к переосмыслению собственной платформы компании. Напомним, что об измененной стратегии Epic Games сообщила еще во время запуска собственного магазина игр для РС.
По всей видимости, игровой издатель намерен попробовать свои силы и в области мобильного гейминга, для чего и планируется запуск на Android собственной платформы для распространения игр. Правда стоит отметить, что так как Epic Games не намерена зависеть от Google и ее магазина приложений, лаунчер компании придется скачать на их официальном сайте, а не на площадке поискового гиганта.
К слову, на данный момент в фирменном приложении Epic Games для Android доступна лишь одна единственная игра — Fortnite.
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