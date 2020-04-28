Игры
Сегодня 15:59
Аниме-игры продаются со скидками до 85%
Акция продлится до 5 мая
Humble bundle, наравне с другими сервисами цифровой дистрибуции, часто проводит различные выгодные акции. На этот раз в онлайн-магазине запущена распродажа, в рамках которой аниме-игры продаются со скидками до 85%.
Так, распродажа коснулась игру легендарной японской компании Capcom, а именно Mega Man X Legacy Collection, которую можно приобрести всего за 499 рублей вместо прежних 999.
А всего за 444 рубля можно ухватить хоррор-игру White Day: A Labyrinth Named School, которая представляет из себя симулятор выживания подростков в школе, наполненной мистическими аномалиями. Напомним, что ранее данный тайтл продавался за 2224 рублей.
Ознакомиться с полным списком аниме-игр, которые продаются с большими скидками в рамках акции можно по этой ссылке. Сама же распродажа продлится до 5 мая.