Анонс близок: Nintendo начала массовое производство карманной консоли Switch 2

Японская компания Hosiden вложила 2 млрд йен в оборудование и 1 млрд йен в автоматизацию производства, что свидетельствует о том, что производство консоли перешло в активную стадию.

Инсайдер NateTheHate подтвердил, что Switch 2 будет обладать обратной совместимостью с играми предыдущего поколения. Это значит, что пользователи смогут играть в свои старые игры на новой консоли.

Ожидается, что в ближайшие недели Nintendo даст первые официальные комментарии о консоли.

Все по тем же слухам, анонс новинки может произойти уже в этом месяце, хотя полное раскрытие информации о системе, вероятно, состоится позже. Как и релиз, который намечен на середину 2025 года.