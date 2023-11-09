Анонс GTA 6 стал самым популярным игровым твитом в истории

Аккаунт Okami Games сообщил, что твит с анонсом трейлера новой Grand Theft Auto стал самым популярным игровым твитом в истории социальной сети.

Это сообщение, опубликованное компанией Rockstar Games, за первые пять часов собрало более 75 млн просмотров и свыше миллиона лайков, что свидетельствует о колоссальном интересе к франшизе.

По состоянию на 9 ноября, количество просмотров твита достигло 132.4 млн, подтверждая огромную популярность серии Grand Theft Auto среди поклонников. Важно отметить, что в самом твите не содержится подробностей о будущей игре, что только усиливает интригу и ожидание среди фанатов.

Rockstar Games пообещала представить первый трейлер GTA 6 в декабре этого года, предположительно в рамках церемонии The Game Awards 2023, которая состоится 8 декабря.