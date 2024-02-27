Анонс Nintendo Switch 2 перенесли 2025 год. Появились примерные сроки релиза

Ранее предполагалось, что консоль нового поколения появится в 2024 году, но релиз был перенесен. Nikkei сообщает, что ранний запуск в 2025 году позволит Nintendo:

Создать достаточный запас консолей к моменту релиза.

Подготовить внушительный список игр, включающий "популярные тайтлы".

Март 2025 года выглядит логичным выбором с точки зрения финансов, так как консоль все еще будет выпущена в текущем финансовом году. К тому же, оригинальный Switch также успешно дебютировал в марте, поэтому Nintendo, вероятно, не беспокоит пропуск предновогоднего сезона продаж 2024 года.

Официального подтверждения этой информации пока нет, поэтому стоит относиться к ней с осторожностью.

Что известно о Nintendo Switch 2: