Анонс Nintendo Switch 2 перенесли 2025 год. Появились примерные сроки релиза

Опубликовано 27 февраля 2024, 11:18
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Анонс Nintendo Switch 2 перенесли 2025 год. Появились примерные сроки релизаИ возможные причины переноса
Согласно новому отчету от японского издания Nikkei, выход Nintendo Switch 2 ожидается в марте 2025 года.
Ранее предполагалось, что консоль нового поколения появится в 2024 году, но релиз был перенесен. Nikkei сообщает, что ранний запуск в 2025 году позволит Nintendo:
- Создать достаточный запас консолей к моменту релиза.
- Подготовить внушительный список игр, включающий "популярные тайтлы".
Март 2025 года выглядит логичным выбором с точки зрения финансов, так как консоль все еще будет выпущена в текущем финансовом году. К тому же, оригинальный Switch также успешно дебютировал в марте, поэтому Nintendo, вероятно, не беспокоит пропуск предновогоднего сезона продаж 2024 года.
Официального подтверждения этой информации пока нет, поэтому стоит относиться к ней с осторожностью.
Что известно о Nintendo Switch 2:
- Большой экран.
- Обратная совместимость со всеми играми для Switch.
- Поддержка трассировки лучей и NVIDIA DLSS Ray Reconstruction.
- Производительность, достаточная для плавного геймплея в 1080p (на уровне Xbox Series S).