Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

Что интересно, проблема коснулась не только жителей Североамериканского региона, но и тех покупателей, которые хотели приобрести себе шлем на территории Великобритании, Дании, Японии, Италии, Сингапура, Кореи, а также Германии. В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.