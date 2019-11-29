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Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

И это, на самом деле, очень круто
Анонс Half-Life: Alyx — это событие. Настолько крупное и заметное, что все комплекты шлемов виртуальной реальности Valve Index в магазинах США и Канады были благополучно распроданы.

Так, любой желающий приобрести себе самый передовой шлем виртуальной реальность от разработчика Steam, будет вынужден ждать до 25 декабря — именно в эти сроки в США готовы доставить комплект, в который помимо самого шлема также войдут контроллеры и мелкие аксессуары. Из этого следует, что все имеющиеся на складах экземпляры либо выкуплены, либо уже зарезервированы.

Что интересно, проблема коснулась не только жителей Североамериканского региона, но и тех покупателей, которые хотели приобрести себе шлем на территории Великобритании, Дании, Японии, Италии, Сингапура, Кореи, а также Германии. В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.

Трейлер Half-Life: Alyx