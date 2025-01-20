Игры
Опубликовано 20 января 2025, 09:30
1 мин.

Анонс портативной консоли Switch 2 обронил цену акций Nintendo

И это вполне объяснимо
На прошлой неделе Nintendo анонсировала свою новую гибридную консоль — Switch 2. Но вместо роста акций компании произошло их снижение. Падение составило 7%. Несмотря на последующую коррекцию, стоимость акций пока не вернулась на прежний уровень.
Анонс портативной консоли Switch 2 обронил цену акций Nintendo

© Nintendo

Аналитики считают, что разочарование инвесторов связано с отсутствием сюрпризов. Благодаря утечкам о Switch 2 было известно почти всё и консоль оказалась лишь улучшенной версией оригинальной Switch, без радикальных новшеств.

Анонс портативной консоли Switch 2 обронил цену акций Nintendo

© Google

Nintendo, вероятно, сознательно избегает рисков, сделав ставку на эволюцию продукта, а не на революцию, как это было с Wii или первой Switch.

Большая презентация Switch 2 запланирована на 2 апреля, где ожидается больше информации о консоли и её играх.

Автор:Булат Кармак
Теги:
#NINTENDO
,
#Nintendo Switch
,
#акции