Анонс портативной консоли Switch 2 обронил цену акций Nintendo

Опубликовано 20 января 2025, 09:301 мин.
Анонс портативной консоли Switch 2 обронил цену акций NintendoИ это вполне объяснимо
На прошлой неделе Nintendo анонсировала свою новую гибридную консоль — Switch 2. Но вместо роста акций компании произошло их снижение. Падение составило 7%. Несмотря на последующую коррекцию, стоимость акций пока не вернулась на прежний уровень.
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Аналитики считают, что разочарование инвесторов связано с отсутствием сюрпризов. Благодаря утечкам о Switch 2 было известно почти всё и консоль оказалась лишь улучшенной версией оригинальной Switch, без радикальных новшеств.
Nintendo, вероятно, сознательно избегает рисков, сделав ставку на эволюцию продукта, а не на революцию, как это было с Wii или первой Switch.
Большая презентация Switch 2 запланирована на 2 апреля, где ожидается больше информации о консоли и её играх.