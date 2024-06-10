Анонсирована новая часть легендарной DOOM. Действие будет происходить в средневековье

Действие игры перенесет игроков в средневековье, предоставляя новый уникальный сеттинг для бескомпромиссного экшена, которым известна серия.

DOOM Eternals, предыдущая часть серии, вышла в 2020 году на консолях предыдущего поколения и несколько месяцев спустя на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Новая игра была официально подтверждена после утечек и слухов, появившихся во время судебного процесса Microsoft с Федеральной торговой комиссией.

В ходе процесса был представлен документ, подтверждающий наличие у Bethesda новых игр, среди которых значилась DOOM: Year Zero, которая теперь известна как DOOM: The Dark Ages.

Игра будет доступна в Xbox Game Pass и дебютирует на Xbox Series X/S и ПК в 2025 году.