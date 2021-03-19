Анонсирован ремастер популярной игры Life is Strange

С помощью технологии полного захвата движений компания с нуля записала анимацию в ремастере. Помимо прочего стоит ожидать улучшений и в графике игры, в частности, в моделях персонажей, окружении, а также методики освещения. Отметим, что на сюжете эти улучшения не отразились.

Релиз ремастера состоится осенью. Его смогут скачать владельцы PS4, Xbox One, Stadia и PC. В первую очередь доступом к сборнику смогут воспользоваться те, кто приобрел новую часть игры. Впоследствии ремастер можно будет купить отдельно.