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Сегодня в 06:46
Анонсирован ремастер популярной игры Life is Strange
Релиз состоится осенью
Помимо анонса Life is Strange: True Colors, разработчик - компания Square Enix - представил ремастер первой части серии и его приквела Life is Strange: Before the Storm.
С помощью технологии полного захвата движений компания с нуля записала анимацию в ремастере. Помимо прочего стоит ожидать улучшений и в графике игры, в частности, в моделях персонажей, окружении, а также методики освещения. Отметим, что на сюжете эти улучшения не отразились.
Релиз ремастера состоится осенью. Его смогут скачать владельцы PS4, Xbox One, Stadia и PC. В первую очередь доступом к сборнику смогут воспользоваться те, кто приобрел новую часть игры. Впоследствии ремастер можно будет купить отдельно.