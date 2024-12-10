Анонсирован Win Max 2 2025 — новый карманный ноутбук на Ryzen AI 9 HX 370

Устройство оснащено 10.1-дюймовым сенсорным экраном и корпусом из алюминиево-магниевого сплава, обеспечивая баланс между производительностью и портативностью.

Процессор с теплопакетом 35 Вт работает в связке с 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2, один из которых поддерживает компактные накопители формата M.2 2230.

Встроенный модуль 4G LTE, аккумулятор емкостью 67 Вт*ч и порты USB4 дополняют функциональность. Также имеется порт OCuLink для подключения внешних видеокарт.

Габариты устройства составляют 227 × 160 × 23 мм, вес — 1 кг. Одного заряда хватает примерно на 2.5 часа интенсивной работы. Цена новинки — $1462, предзаказы уже принимаются на IndieGoGo.