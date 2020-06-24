Анонсирована бесплатная игра про войну СССР с НАТО

Во вселенной игры в 1992 году между советскими войсками и силами НАТО произошел конфликт. Геймерам же, в свою очередь, будет представлена возможность сыграть за сторону Североатлантического Альянса.

Отмечается, что грядущая игра Operation: Harsh Doorstop появится в раннем доступе в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam уже в следующем году, причем скачать ее можно будет абсолютно бесплатно. Кроме того, по словам разработчиков, в игре не будет встроенных внутриигровых покупок, микротранзакций и прочего.

Также авторы поделились, что со временем в игру могут интегрировать новые фракции, оружие, различные автомобили. Предполагается также, что игра может получить более реалистичную механику. На данный момент страница игры уже появилась в Steam.