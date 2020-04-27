Анонсирована игра про паркур для шлемов виртуальной реальности

На данный момент в сети имеется лишь тизер-трейлер проекта и дата его выхода — лето 2020 года. Учитывая столь скорый релиз игры, вполне вероятно, что в ближайшие несколько недель нас ждет огромное количество новой информации о Stride. Но уже сейчас можно заметить, судя по видео, что игра будет очень похожа на легендарный Mirror's Edge, только с учетом того, что она все же делается под шлемы виртуальной реальности.

Напомним, что последней крупной игрой, созданной специально для VR-шлемов является Half-Life: Alyx, выпущенная Valve в марте текущего года.