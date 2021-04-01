Анонсирована игра-симулятор пивовара

Сами разработчики отметили, что в игре будет даже сюжетный режим, благодаря которому игроки смогут ознакомиться с ремеслом пивоварения. Игрокам предоставят возможность создавать пиво десятков сортов из большого количества ингредиентов, пользуясь при этом различным оборудованием. Помимо прочего в Brewmaster будет поддерживаться режим “Песочница”.

”Многие сотрудники Auroch — гурманы и фанаты крафтового пива. Наша студия находится в Бристоле, где ежегодно проходит фестиваль крафтового пива из местных пивоварен. В свободное от работы время мы изучали все тонкости пивоварения”, - поделились разработчики, отметив, что тайто понравится не только любителям пива.

По словам авторов, игра понравится даже тем, кто не любит пиво. При этом представители самой студии заявили, что являются пивными гурманами.