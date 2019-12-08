Анонсирована игра-симулятор пьяного Санта-Клауса

В качестве главного героя выступает Санта-Клаус, первостепенная задача которого состоит в транспортировке рождественских подарков детям. Санте необходимо сперва изготовить подарки, разместить все на повозке, а затем запрячь летающих оленей и управлять ими, чтобы не сбились с маршрута. Однако ключевым помощником Санты являются вовсе не эльфы ( хотя в игре они тоже присутствуют), а алкоголь. Главный герой вправе решать самостоятельно действительно ли ребенок достоин запрошенного подарка, или же стоит положить под его елку что-нибудь ироничное, вроде камня, как показано в трейлере.

На данный момент дата выхода игры неизвестна, но надеемся, что это случится не позднее Рождества.