Анонсирована миниатюрная консоль-брелок

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Анонсирована миниатюрная консоль-брелокThumby
На краудфандинговой платформе Kickstarter представили миниатюрную консоль-брелок Thumby. Ее создали специально для того, чтобы носить на связке ключей.
По размеру Thumby составляет 29,5 × 18 × 8,5 мм. Консоль получила маленький черно-белый OLED-экран с разрешением 72 × 40 пикселей, аккумулятор на 40 мАч, который обеспечивает 2 часа игры, 4-позиционный D-Pad, порт micro-USB и две кнопки. Помимо прочего в приставке имеется встроенный динамик. Работает Thumby на базе Raspberry Pi RP2040 с 2 МБ оперативной памяти.
В консоли по умолчанию будут загружены пять игр, которые являются своего рода клонами Tetris, Asteroids и Nethack. На сайте компании впоследствии будут появляться и другие доступные для скачивания игры.Что интересно, у владельцев консолей будет возможность разрабатывать собственные игры при помощи MicroPython и Thumby. Предусмотрена даже собственная веб-IDE.