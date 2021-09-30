Анонсирована миниатюрная консоль-брелок

В консоли по умолчанию будут загружены пять игр, которые являются своего рода клонами Tetris, Asteroids и Nethack. На сайте компании впоследствии будут появляться и другие доступные для скачивания игры.Что интересно, у владельцев консолей будет возможность разрабатывать собственные игры при помощи MicroPython и Thumby. Предусмотрена даже собственная веб-IDE.