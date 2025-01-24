Анонсирована Ninja Gaiden 4 — продолжение легендарной серии, выходившей еще на NES

Главным героем станет новый мастер-ниндзя Якумо, но фанаты увидят и Рю Хаябусу. Действие игры разворачивается в Токио, а разработчики обещают захватывающий мир, динамичные сражения и элементы паркура.

Боевая система будет в духе Hack and Slash с эффектными добиваниями и сложными боями с боссами. У Якумо два боевых стиля: Raven и Nue, каждый из которых эффективен против разных врагов. Также добавят ультимативные способности для эпичных атак.

Релиз Ninja Gaiden 4 запланирован на осень 2025 года для ПК, Xbox Series X/S и PS5. Игра будет доступна в подписке Game Pass.

Дополнительно Team Ninja выпустила ремейк Ninja Gaiden 2 Black, переработанный на Unreal Engine 5. Он уже доступен на ПК и Xbox Series X/S через Game Pass.