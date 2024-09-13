Анонсирована новая часть легендарной Flappy Bird

Группа энтузиастов под названием Flappy Bird Foundation объявила о перезапуске культовой мобильной игры. Они сохранили оригинального желтого птенца и знакомый геймплей: тапаем по экрану, чтобы пролететь между трубами.

Но теперь нас ждут и новые возможности. Появились дополнительные персонажи, разнообразные уровни и даже сюжетный режим.

В трейлере можно увидеть мировую карту и режим Flappy Bird Rivals, где можно соревноваться с 99 другими игроками. Также есть режимы, где нужно проводить птицу через баскетбольные кольца.

Интересно, что создатель оригинальной игры, Донг Нгуен, не участвует в этом проекте. Права на Flappy Bird были получены через юридические процедуры, что вызывает вопросы у фанатов.

Несмотря на это, перезапуск обещает вернуть нас в те времена, когда простой, но захватывающий геймплей мог удерживать нас часами. Релиз игры намечен на октябрь!