Анонсирована новая часть симулятора выживания в условиях затухания Солнца Frostpunk

Известно, что события в Frostpunk 2 будут разворачиваться спустя 30 лет после действий, происходящих в первой части. В опубликованном ролике можно увидеть последствия затухания Солнца. Играть же предстоит за главу ресурсоемкого мегаполиса, которому предстоит заниматься расширением и поиском новых путей спасения. Возможно, человечеству удастся выжить с помощью нефтедобывающей промышленности, что и придется проверить геймерам.

“Frostpunk 2 основан на тех же конфликтах, что и первая часть серии: нужно выжить на диком морозе, не забывая при этом о гуманности. Но мы добавили новый слой, изменивший многие аспекты игры, включая политику, общество и технологический прогресс. Теперь людям предстоит бороться еще и с собственной природой”, — рассказывают об игре в 11 bit studios.

На данный момент об игре известно не многое. Дату выхода, к слову, компания также не сообщила. Все что остается, это посмотреть многообещающий трейлер к грядущему тайтлу: