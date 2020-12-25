Анонсирована российская игра-симулятор консольщика

Страница с тайтлом уже появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Разработчики, в анонсированной игре, иронизируют над предпочитающими приставки игроками. ”Просто сядьте на диван, посмотрите интерактивный фильм с кинематографическим качеством 30 кадров в секунду 720p и нажмите X, чтобы победить врагов”, - указывает студия в описании к игре.

Дата анонса, на данный момент, неизвестна. Чтобы в числе первых узнать, когда выйдет игра, можно добавить ее “В желаемое”. Разработчики не стали скрывать стоимость Console Simulator - 0,99 долларов. Помимо прочего, к будущей игре вышел трейлер.