Игра о войне с бандитами на планетах-колониях Земли The Outer Worlds получила продолжение

Анонс ролевой игры сопровождался забавным трейлером. В нем компания высмеяла аналогичные ранние анонсы других игр за то, что, как правило, в них мало информации о деталях грядущих тайтлов.

“Теперь мы видим нашего героя, но только его силуэт, потому что разработчики еще не закончили дизайн, равно как и историю. Не закончен был и геймплей, который можно было бы показать. На самом деле единственное, что точно готово — это название игры”, — иронизирует пафосный голос в трейлере.

На данный момент неизвестно, когда именно игра будет готова. Судя по всему, разработчики этим роликом хотели порадовать ожидающих новую часть фанатов.