Античит Battlefield 6 конфликтует с AMD 3D V-Cache, мешая Ryzen автоматически отключать ядра

Античит Battlefield 6 конфликтует с AMD 3D V-Cache, мешая Ryzen автоматически отключать ядраJavelin опять всех подвел
По данным экспертов, встроенный античит Javelin, разработанный Electronic Arts, конфликтует с механизмом автоматического отключения ядер — так называемой функцией core parking.
Эта технология позволяет системе автоматически задействовать только тот кристалл, который оснащён дополнительным кэшем L3 (3D V-Cache), обеспечивая максимальную производительность в играх.
Второй чип при этом временно «паркуется», чтобы исключить задержки при обмене данными.
Однако защита Javelin вмешивается в работу этого механизма, распределяя процессы игры и античита по всем ядрам сразу. В результате система перестаёт работать в оптимальном режиме, что приводит к просадке производительности на 5–10%.
Попытки вручную скорректировать поведение CPU с помощью утилит вроде Process Lasso могут привести к бану, поскольку Javelin рассматривает любое вмешательство в распределение потоков как потенциальный читинг.
Единственный безопасный вариант — отключать один из кристаллов вручную через BIOS или Ryzen Master, но это решение временное и неудобное.