Apple Arcade догнал крупнейшие онлайн-сервисы игр по количеству пользователей

21:45, 16 января 2024
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Apple Arcade догнал крупнейшие онлайн-сервисы игр по количеству пользователейApple всё больше влияет на игровой рынок
Американская аналитическая компания Midia Research представила отчёт о расстановке сил в индустрии сервисов мобильных игр. Оказалось, что Apple постепенно развивает свой сервис Apple Arcade и всё больше влияет на рынок.
Apple Arcade — сервис подписки на мобильные игры за $6,99 в месяц, аналогичный таким гигантам, как Steam и Nintendo Switch Online. Еженедельная аудитория этих сервисов составляет 11% всех американских геймеров, тогда как Apple Arcade пользуются 10%.
Apple Arcade предоставляет игры для iPhone, iPad, Mac. Аналитики отмечают, что многие игры на сервисе являются эксклюзивом, а компания постоянно добавляет новые функции. И по результатам сервис от Apple уже обошёл платформы Ubisoft+ (5%) и GeForce Now от Nvidia (4%).
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