Apple намерена «завалить» Vision Pro играми из Apple Arcade

Инсайдеры рассказали, что уже 28 марта на Vision Pro выйдут порты бесконечного раннера Alto's Odyssey: The Lost City, приключенческой игры про семью гиббонов Gibbon: Beyond the Trees, «физической» головоломки Spire Blast. В материале сказано, что эти игры будут доступны и на iPhone, iPad, Mac, Apple TV.

«28 марта игроки смогут парить над ветреными дюнами в фантастическом месте вдали от дома в игре Alto's Odyssey: The Lost City, погрузиться в захватывающие джунгли вместе с семьёй гиббонов в игре Gibbon, получившей награду Apple Design Award 2022: Beyond the Trees, и разрушать яркие башни всех форм и размеров, которые появляются в их физическом пространстве, в увлекательной головоломке Spire Blast, основанной на физике», - сказано в электронном сообщении Apple, посвящённом играм, на которые ссылается MacRumors.