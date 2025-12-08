Apple назвала Cyberpunk 2077 самой популярной игрой на компьютерах Mac в 2025 году

Главным триумфатором на Mac стала Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Впервые игра вышла в нативной версии для процессоров Apple M и буквально взлетела в топы.

До 2025 года запускать ее на macOS можно было только через костыли вроде облака или прослоек совместимости.

На iPad победил мрачный рыболовный хоррор Dredge, на iPhone — коллекционная Pokémon TCG Pocket, а среди AR-игр для Apple Vision Pro лучшей стала Porta Nubi.

В Apple Arcade игру года получили мини-аттракционы WHAT THE CLASH?

Среди приложений награды взяли: Tiimo (iPhone), Detail (iPad), Essayist (Mac), Explore POV (Vision Pro), Strava (Watch) и HBO Max (Apple TV). Все победители были выбраны вручную редакторами App Store из 45 финалистов.