Apple назвала Cyberpunk 2077 самой популярной игрой на компьютерах Mac в 2025 году

Опубликовано 08 декабря 2025, 07:431 мин.
Apple назвала Cyberpunk 2077 самой популярной игрой на компьютерах Mac в 2025 годуПроект явно заслужил это
Apple подвела итоги App Store Awards 2025 и выбрала лучшие приложения и игры для всей своей экосистемы.
Главным триумфатором на Mac стала Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Впервые игра вышла в нативной версии для процессоров Apple M и буквально взлетела в топы.
До 2025 года запускать ее на macOS можно было только через костыли вроде облака или прослоек совместимости.
На iPad победил мрачный рыболовный хоррор Dredge, на iPhone — коллекционная Pokémon TCG Pocket, а среди AR-игр для Apple Vision Pro лучшей стала Porta Nubi.
В Apple Arcade игру года получили мини-аттракционы WHAT THE CLASH?
Среди приложений награды взяли: Tiimo (iPhone), Detail (iPad), Essayist (Mac), Explore POV (Vision Pro), Strava (Watch) и HBO Max (Apple TV). Все победители были выбраны вручную редакторами App Store из 45 финалистов.