Apple назвала лучшие мобильные приложения и игры 2021 года

В номинации “Общественная значимость” лидером стала программа Be My Eyes, благодаря которой слабовидящие или слепые люди могут распознавать предметы с помощью камеры и волонтеров. Игрой, которая лидировала в этой номинации, стала Alba. Главной героиней игры стала девочка, решившая спасти диких животных, проживавших ранее в условиях заповедника, который люди решили снести из-за строительства нового отеля.