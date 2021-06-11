Apple назвала лучшие мобильные приложения и игры 2021 года

Apple назвала лучшие мобильные приложения и игры 2021 годаВ разных номинациях
Так, в этом году приложением с самым понятным интерфейсом, по мнению Apple, оказалось приложение с прогнозом погоды CARROT Weather. Лучшей игрой в этой же номинации была названа Bird Alone.
В номинации “Общественная значимость” лидером стала программа Be My Eyes, благодаря которой слабовидящие или слепые люди могут распознавать предметы с помощью камеры и волонтеров. Игрой, которая лидировала в этой номинации, стала Alba. Главной героиней игры стала девочка, решившая спасти диких животных, проживавших ранее в условиях заповедника, который люди решили снести из-за строительства нового отеля.
Победителями категории “Визуальное представление и графика” стали программа Loona, созданная, к слову, белорусской командой разработчиков и игра Genshin Impact.
Самыми инновационными были названы NaadSadhana и League of Legends: Wild Rift, в номинации “Радость и веселье” лидировали Pok Pok Playroom и Little Orpheus, тогда как самыми инклюзивными были объявлены Voice Dream Reader и HoloVista.