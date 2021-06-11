Игры
Сегодня в 14:10

Apple назвала лучшие мобильные приложения и игры 2021 года

В разных номинациях
Американская компания Apple ежегодно оглашает список лучших мобильных приложений и игр, распределяя их по разным номинациям.

Так, в этом году приложением с самым понятным интерфейсом, по мнению Apple, оказалось приложение с прогнозом погоды CARROT Weather. Лучшей игрой в этой же номинации была названа Bird Alone.

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CARROT Weather

В номинации “Общественная значимость” лидером стала программа Be My Eyes, благодаря которой слабовидящие или слепые люди могут распознавать предметы с помощью камеры и волонтеров. Игрой, которая лидировала в этой номинации, стала Alba. Главной героиней игры стала девочка, решившая спасти диких животных, проживавших ранее в условиях заповедника, который люди решили снести из-за строительства нового отеля.

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Be My Eyes

Победителями категории “Визуальное представление и графика” стали программа Loona, созданная, к слову, белорусской командой разработчиков и игра Genshin Impact.

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Loona

Самыми инновационными были названы NaadSadhana и League of Legends: Wild Rift, в номинации “Радость и веселье” лидировали Pok Pok Playroom и Little Orpheus, тогда как самыми инклюзивными были объявлены Voice Dream Reader и HoloVista.