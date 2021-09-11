Apple окончательно проиграла в суде «дело об удалении Fortnite»

Судебные тяжбы между Epic Games и Apple начались в прошлом году из-за того, что Apple пригрозила удалить игру Fortnite из своего сервиса AppStore. Причиной стали кнопки оплаты, которые разработчик ввёл в свою игру для обхода платёжной платформы в AppStore. В итоге Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений. После чего Epic Games обвинила Apple в монополизме и подала в суд.

Многие эксперты сомневались в том, что решение будет вынесено в пользу Epic Games, следствием которого станет прекращение монополизма Apple в способах оплаты приложений и «неподъёмной для большинства разработчиков комиссии» в 30%.

Нынешнее решение суда обязывает Apple разрешить всем разработчикам устанавливать свои способы оплаты непосредственно в AppStore и перенаправлять пользователей на свои сайты. При этом и Epic Games не может вернуть Fortnite в AppStore и должна выплатить 30% от всех денег, заработанных в обход действующего ещё тогда договора с Apple.