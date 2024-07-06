Apple отказала Epic Games в открытии магазина игр на iOS даже в Евросоюзе

Опубликовано 06 июля 2024, 17:15
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Apple отказала Epic Games в открытии магазина игр на iOS даже в ЕвросоюзеНесмотря на претензии со стороны Еврокомиссии
Компания Epic Games в соцсети Х сообщила, что Apple уже во второй раз отказала в открытии фирменного магазина игр на iOS. И это несмотря на то, что Еврокомиссия уже установила нарушение Закона о цифровых рынках (DMA) со стороны Apple.
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Epic Games посетовала, что Apple нашла «железную» причину для отказов: якобы предлагаемый магазин игр повторяет расположение кнопок для установки приложений в App Store. И маркировка о покупках продуктов также «слишком схожа» с сервисом Apple.
Игровая компания уверяет, что использует такое же расположение кнопок, стандартные названия и описания, как и другие крупные компании, чтобы не выбиваться из устоявшегося пользовательского опыта. Однако даже в ЕС Apple отказывает конкуренту в открытии фирменного магазина игр на iPhone и удобных для Epic способов оплаты.