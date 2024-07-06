Apple отказала Epic Games в открытии магазина игр на iOS даже в Евросоюзе

Epic Games посетовала, что Apple нашла «железную» причину для отказов: якобы предлагаемый магазин игр повторяет расположение кнопок для установки приложений в App Store. И маркировка о покупках продуктов также «слишком схожа» с сервисом Apple.

Игровая компания уверяет, что использует такое же расположение кнопок, стандартные названия и описания, как и другие крупные компании, чтобы не выбиваться из устоявшегося пользовательского опыта. Однако даже в ЕС Apple отказывает конкуренту в открытии фирменного магазина игр на iPhone и удобных для Epic способов оплаты.