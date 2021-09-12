Apple озвучила условия для возврата игры Fortnite в магазин приложений

Как стало известно, в Apple подтвердили эту информацию. Компания на запрос Epic ответила отказом, но прокомментировала, что разработчик игр может вернуться в AppStore при одном условии – если согласится «играть по тем же правилам, что и все остальные». Отмечается, что разработчик «Fortnite» возлагал надежды на изменение позиции Apple после принятия в Южной Корее закона о телекоммуникационном бизнесе, а тем более в силу последнего решения американского суда, которые требуют от магазинов приложений принимать альтернативные способы оплаты покупок.

По этому поводу в Apple подчеркнули, что принятие правил AppStore является минимальным требованием для любого разработчика, чтобы получить доступ к рынку, но Epic отказалась принять условия компании. Также по мнению Apple, запрос на восстановление не демонстрирует готовности Epic изменить эту позицию, а Apple не готова рассматривать запрос на восстановление до тех пор, пока разработчик не согласится соблюдать общие правила. «Epic признала нарушение контракта, и на данный момент нет законных оснований для восстановления их аккаунта разработчика», – отметили представители Apple.