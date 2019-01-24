Apple планирует превратить iPod в игровую консоль

Компания Apple может выпустить новое поколение медиаплеера iPod touch с акцентом на игры. Об этом свидетельствует новая регистрация торговой марки в США.

С 2008 года Apple использовала торговую марку iPod touch для класса 9 по международной классификации товаров и услуг — аудиовизуальное и информационное оборудование. Теперь же марка iPod touch расширена на класс 28 — портативные устройства для электронных игры, портативные игровые приставки.

«Геймификацию» плеера подтверждает и добавленная страничка про игры в описании iPod touch на официальном сайте Apple. Возможно, речь идёт только о новом маркетинговом ходе для существующей модели, но поклонники Apple и журналисты надеются на нечто большее.