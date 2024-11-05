Apple решила конкурировать с Xbox и PlayStation при помощи мини-ПК Mac mini

По данным Bloomberg, компания стремится выйти на рынок домашних игровых устройств, предлагая Mac mini с обновленными чипами M4 и M4 Pro, обладающими высокой производительностью.

Новый Mac mini, оснащенный 10-ядерным процессором и мощным графическим движком с поддержкой рейтрейсинга, стал серьезным конкурентом для современных игровых консолей.

Ранее Apple предпринимала попытки завоевать игровой рынок, но в основном через мобильные игры и App Store.

Теперь, благодаря улучшениям в графическом движке Metal и поддержке сторонних контроллеров, Mac mini становится полноценной игровой платформой.

Однако компания сталкивается с проблемой ограниченного выбора игр. Несмотря на появление тайтлов, таких как Death Stranding и ожидаемый Cyberpunk 2077, каталог Mac все еще уступает конкурентам.

Apple надеется, что новый Mac mini и его возможности привлекут разработчиков для расширения игровой библиотеки.