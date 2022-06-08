Apple создала свой аналог технологий NVIDIA и AMD для улучшения графики в играх

Одним из главных новшеств обновлённого API стало появление фирменной системы апскейлинга MetalFX Upscaling. По своей сути, технология является аналогом DLSS от NVIDIA и FidelityFX Super Resolution от AMD.

А это значит, что с помощью новой системы компьютеры Mac, поддерживающие Metal 3, смогут улучшать графику в играх при помощи нейросетей. Руководитель графического отдела Apple Software Джереми Сэнмела рассказал, что в основе MetalFX лежит метод пространственного масштабирования и технология временного сглаживания.

В числе первых играх, которые будут поддерживать технологию, значатся Resident Evil Village и No Man's Sky. Работать новинка будет на компьютерах Apple на базе чипов M1 и M2.