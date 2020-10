Apple создаст "полноценные" игры для iPad и iPhone для конкуренции с "большими" консолями

Так, интернет-инсайдер под ником Fudge опубликовал пост, в котором рассказал о планах яблочной компании занять свое место в игровой индустрии. По словам источника, прямо сейчас Apple вливает “огромные деньги” в игровую часть своего бизнеса. Делается это для того, чтобы в дальнейшем конкурировать с такими играми, как Legend of Zelda: Breath of the Wild.

К слову, подобное желание компании может вылиться в то, что игры такого уровня будут работать лишь на некоторых устройствах Apple. Сообщается, что некоторые игры якобы потребуют минимум процессор Apple A13 Bionic, что автоматически отсекает немалое количество iPhone и iPad старее 2019 года.

Напомним, что в сети ранее уже появлялись слухи, согласно которым Apple разослала игровым разработчикам для Arcade девкит одной из следующих поколений Apple TV, в основу которой ляжет процессор A14X-Performance-Simulating.