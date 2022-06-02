Apple стала одной из самых прибыльных игровых компаний в мире

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Apple стала одной из самых прибыльных игровых компаний в миреВряд ли кто-то ожидал подобного поворота
Кто входит в топ-3 самых прибыльных компаний, занимающихся играми? Activision-Blizzard? Может Microsoft? Наверняка, там нашлось место Electronic Arts!
Но, как оказалось, всё совершенно иначе. Аналитики из Newzoo провели исследование, на основании которого сформировали рейтинг самых прибыльных игровых брендов.
Сообщается, что всего за 2021 год игровые компании заработали в сумме более 126 млрд долларов. Это, на минуту, на 17,7% больше того, что было годом ранее.
При этом лидерскую позицию в списке заняла китайская Tencent — ей принадлежат такие проекты как League of Legends и PUBG Mobile.
На втором месте расположилась Sony. Японская корпорация, за плечами которой годы успехов и сверхпопулярная линейка PlayStation смогла выручить с рынка 18,2 млрд долларов.
А третью строку, неожиданно, заняла Apple. Купертиновцы смогли обогнать в этом рейтинге и Google, и Microsoft.