Apple стала одной из самых прибыльных игровых компаний в мире

Но, как оказалось, всё совершенно иначе. Аналитики из Newzoo провели исследование, на основании которого сформировали рейтинг самых прибыльных игровых брендов.

Сообщается, что всего за 2021 год игровые компании заработали в сумме более 126 млрд долларов. Это, на минуту, на 17,7% больше того, что было годом ранее.

При этом лидерскую позицию в списке заняла китайская Tencent — ей принадлежат такие проекты как League of Legends и PUBG Mobile.