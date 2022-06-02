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Apple стала одной из самых прибыльных игровых компаний в мире

Вряд ли кто-то ожидал подобного поворота
Кто входит в топ-3 самых прибыльных компаний, занимающихся играми? Activision-Blizzard? Может Microsoft? Наверняка, там нашлось место Electronic Arts!
Apple стала одной из самых прибыльных игровых компаний в мире

Но, как оказалось, всё совершенно иначе. Аналитики из Newzoo провели исследование, на основании которого сформировали рейтинг самых прибыльных игровых брендов.

Сообщается, что всего за 2021 год игровые компании заработали в сумме более 126 млрд долларов. Это, на минуту, на 17,7% больше того, что было годом ранее.

При этом лидерскую позицию в списке заняла китайская Tencent — ей принадлежат такие проекты как League of Legends и PUBG Mobile.

Apple стала одной из самых прибыльных игровых компаний в мире

На втором месте расположилась Sony. Японская корпорация, за плечами которой годы успехов и сверхпопулярная линейка PlayStation смогла выручить с рынка 18,2 млрд долларов.

А третью строку, неожиданно, заняла Apple. Купертиновцы смогли обогнать в этом рейтинге и Google, и Microsoft.

Источник:Newzoo
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