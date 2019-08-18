Apple уже тестирует игровой сервис Arcade на сотрудниках

Компания Apple начала раннее тестирование игрового сервиса Apple Arcade. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5Mac.
Пока в тестировании участвуют, в основном, сотрудники компании. Им сервис предлагается за 0,49 доллара в месяц (около 30 рублей) с одним пробным месяцем бесплатного использования. Тест должен окончится в сентябре с релизом новой мобильной платформы iOS 13.
9to5Mac тоже приняли участие в раннем тестировании сервисе в Mac App Store. По словам источника, интерфейс Apple Arcade сильно похож на App Store.
В Apple Arcade предусмотрена простая система единой подписки, доступная пользователям App Store. Играть можно на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. В каждой игре будет предоставляться доступ сразу ко всем функциям, контенту и будущим обновлениям без дополнительной оплаты. Во все игры можно будет играть офлайн, и многие из них будут поддерживать использование игровых контроллеров. Игру, приостановленную на одном устройстве, можно будет продолжить на другом.
В сервисе будут представлены игры таких разработчиков, как Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo games и многих других.