Apple уже тестирует игровой сервис Arcade на сотрудниках

Компания Apple начала раннее тестирование игрового сервиса Apple Arcade. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5Mac.

Пока в тестировании участвуют, в основном, сотрудники компании. Им сервис предлагается за 0,49 доллара в месяц (около 30 рублей) с одним пробным месяцем бесплатного использования. Тест должен окончится в сентябре с релизом новой мобильной платформы iOS 13.

9to5Mac тоже приняли участие в раннем тестировании сервисе в Mac App Store. По словам источника, интерфейс Apple Arcade сильно похож на App Store.