Apple возродила первую игру для iPhone к юбилею App Store

Компания Apple решила отметить десятилетие онлайн-магазина приложений App Store, перезапустив свою первую выпущенную в нём игру — «Техасский холдем».

Оригинальное приложение было создано для iPod, когда App Store даже ещё не было, а затем вышло на iPhone. Игра пропала из App Store в 2011 году. Теперь игра вернулась в App Store и в ней появилась поддержка современных iPhone.

Как отмечается в описании, классическое приложение «Техасский холдем» от Apple вернулось в новом исполнении. В игре появился освежённый дизайн, новые персонажи и графика.

В приложении «Техасский холдем» можно играть как против 24 виртуальных соперников или с друзьями по Wi‑Fi. Можно пригласить до 8 друзей для игры в многопользовательском режиме. Приложение совместимо с iOS 12 и новее.