Apple выпустила первую за десять лет собственную игру для iPhone

Компания Apple выпустила игру Warren Buffett's Paper Wizard для iPhone. Это первая игра компании, выпущенная за десять лет с 2008 года.

Тогда Apple создала версию для iPhone своей карточной игры Техасский холдем под iPod. Сейчас игру разработала студия Wildlife Designs, но права на неё принадлежат Apple, также Apple будет заниматься её поддержкой и развитием.

Warren Buffett's Paper Wizard представляет собой своего рода версию классической аркадной игры Paperboy от Atari Games, дебютировавшей в далёком 1984 году.

Как и в оригинале пользователю надо развозить газеты на велосипеде. В качестве главного персонажа выступает Уоррен Баффетт — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов и на февраль 2019 года третий самый богатый человек в мире.

Баффетт занимался в детстве развозом газет и игроку предлагается заняться тем же, зарабатывая «Баксы Уоррена». По сути, тот же Paperboy, но с сенсорным интерфейсом на смартфоне, и для «будущих миллиардеров».

Warren Buffett's Paper Wizard для iPhone предлагается бесплатно и подходит для iOS 11 и более новых версий.