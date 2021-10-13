Apple выпустит портативную игровую консоль с мощностью PlayStation 5

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Apple выпустит портативную игровую консоль с мощностью PlayStation 5У компании, якобы, уже даже есть свои эксклюзивы
Недавно стало известно, что Apple заработала на видеоиграх больше, чем Nintendo, Microsoft и прочие именитые компании из игровой индустрии. Теперь же стало известно о новых планах купертиновцев на этот рынок.
По данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас внутри яблочной компании трудятся над новым продуктом — портативной консолью, которая будет представлять из себя смесь Nintendo Switch и PlayStation 5.
От первой она возьмёт компактность и мобильность, а от второй — производительность, пишет GizChina. По сути, это будет некий аналог Steam Deck, так как проект Valve также умеет запускать ААА-игры при своей портативности.
Сообщается также, что у Apple уже есть собственные аналоги главных хитов Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Mario Odyssey. Также будущей консоли приписывают возможность работать вместе с VR/AR-гарнитурой, над которой купертиновцы вовсю работают прямо сейчас.