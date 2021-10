Apple выпустит портативную игровую консоль с мощностью PlayStation 5

По данным интернет-инсайдеров, прямо сейчас внутри яблочной компании трудятся над новым продуктом — портативной консолью, которая будет представлять из себя смесь Nintendo Switch и PlayStation 5.

От первой она возьмёт компактность и мобильность, а от второй — производительность, пишет GizChina. По сути, это будет некий аналог Steam Deck, так как проект Valve также умеет запускать ААА-игры при своей портативности.

Сообщается также, что у Apple уже есть собственные аналоги главных хитов Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Mario Odyssey. Также будущей консоли приписывают возможность работать вместе с VR/AR-гарнитурой, над которой купертиновцы вовсю работают прямо сейчас.