Apple заплатит $100 млн создателям игр ради перемирия в суде

Также по новым условиям, которые IT-гигант называет «частью стратегии по обновлению политики магазина приложений App Store», каждый разработчик сможет напрямую связываться с пользователями «яблочной» продукции и предлагать независимые от экосистемы Apple варианты оплаты. По новым условиям, разработчики смогут устанавливать до 500 ценовых пунктов на свои продукты.

Сумма в 100 млн долларов озвучивается потому, что Apple разделит эти деньги между владельцами приложений, которые заработали менее 1 млн с июня 2015 по апрель 2021 года. Каждый такой разработчик получит поддерживающие выплаты в размере от 30 000 до 250 000 долларов.