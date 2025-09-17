Апскейлер AMD FSR Redstone заработает даже на старых видеокартах без ИИ-ускорителей

В отличие от решений NVIDIA DLSS и Intel XeSS, которые опираются на специальные блоки для инференса нейросетей, Redstone использует технологию ML2CODE из стека ROCm.

Она преобразует обученные модели машинного обучения в оптимизированный HLSL- или GLSL-шейдерный код, который можно выполнять на любых GPU с поддержкой современных шейдерных пайплайнов.

Таким образом, FSR Redstone сможет работать не только на Radeon, но и на картах NVIDIA и Intel. Главное преимущество подхода — отсутствие привязки к ИИ-блокам, что открывает доступ к апскейлингу и другим ML-функциям даже на старом железе.

Конечно, на устаревших видеокартах будет ощущаться дополнительная нагрузка, но поддержка сохранится.

Для AMD это шаг вперёд после FSR 4, который ограничивался RDNA 4. Теперь Redstone, будучи первой ML-реализацией компании, может охватить и RDNA 3, обеспечив прирост производительности на более широком спектре устройств.