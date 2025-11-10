ARC Raiders на ПК удивила Digital Foundry стабильной работой и высокой оптимизацией

Добиться такой плавности разработчикам удалось за счёт визуальных компромиссов — сниженного качества теней, отражений и упрощённого освещения.

Digital Foundry также поделились настройками для прироста производительности: снижение параметров Dynamic RTGI и Global Illumination Resolution с Epic до High почти не влияет на качество картинки, но повышает fps более чем на 20%.