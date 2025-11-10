ARC Raiders на ПК удивила Digital Foundry стабильной работой и высокой оптимизацией

Опубликовано 10 ноября 2025, 07:571 мин.
ARC Raiders на ПК удивила Digital Foundry стабильной работой и высокой оптимизациейИ дала интересные советы по улучшению работы игры на вашей системе
Эксперты Digital Foundry опубликовали технический обзор ПК-версии ARC Raiders и отметили, что игра демонстрирует одну из лучших реализаций Unreal Engine 5 на сегодняшний день.
Проект практически лишён типичных проблем движка — в нём нет микрофризов из-за компиляции шейдеров, просадок фреймтайма или подтормаживаний при подгрузке текстур.
По словам специалистов, даже на бюджетных системах игра работает стабильно: процессор Ryzen 5 3600 удерживает свыше 60 fps, а видеокарта RTX 4060 обеспечивает 40–60 fps в QuadHD при включённом сглаживании DLAA.
Добиться такой плавности разработчикам удалось за счёт визуальных компромиссов — сниженного качества теней, отражений и упрощённого освещения.
Digital Foundry также поделились настройками для прироста производительности: снижение параметров Dynamic RTGI и Global Illumination Resolution с Epic до High почти не влияет на качество картинки, но повышает fps более чем на 20%.